В Госдуме обсудили дополнительные меры поддержки ветеранов СВО

За восемь месяцев удалось решить более 600 тысяч вопросов, которые поступили в филиалы от ветеранов СВО и членов их семей. Об этом в Госдуме на заседание внутрифракционной группы партии «Единая Россия» с участием команды фонда «Защитники Отечества» заявила председатель фонда Анна Цивилева.

По ее словам, благодаря изменениям в Указ президента России, которые внес Владимир Путин и одобрила Госдума РФ, у фонда появились дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов.

«Нам удалось решить очень много вопросов, касающихся помощи ветеранам СВО и их семьям. Но, к сожалению, ряд проблем не решить без изменений законодательства, поддержки правительства, отдельных министерств и ведомств. Например, сейчас мы обсуждаем с Минздравом России необходимость проведения для героев углубленной комплексной диспансеризации», — отметила Цивилева.

Она считает, что это нужно делать в каждом регионе ежегодно в течение трех лет после демобилизации.

«Нам важно выявить на ранней стадии возможные последствия для здоровья наших бойцов. Таких задач много, надеюсь вместе мы преодолеем все сложности», — добавила глава фонда.

Также на заседании обсудили работу фонда «Защитники Отечества», оказание медицинской и психологической помощи ветеранам СВО и членам их семей и адаптацию жилых помещений героев с инвалидностью.

По мнению депутата Госдумы РФ Адальби Шхагошева, на сегодняшний день фонд является самая эффективной и отзывчивой организация, которая взаимодействует с героями спецоперации и членами семей погибших бойцов.

«Сегодня мы не только услышали очень подробный отчет о работе фонда, обсудили с Анной Цивилевой наиболее острые проблемы, с которыми сталкивается фонд и ветераны СВО в регионах, но и наметили дальнейшие шаги по взаимодействию фонда с депутатами фракции, договорились о совместно законотворческой работе, проведении выездных мероприятий», — отметил он.

Депутат считает, что только такое тесное сотрудничество принесет максимально эффективные результаты.