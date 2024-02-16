Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обсудили дополнительные меры поддержки ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» решил более 600 тысяч проблем ветеранов СВО

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

За восемь месяцев удалось решить более 600 тысяч вопросов, которые поступили в филиалы от ветеранов СВО и членов их семей. Об этом в Госдуме на заседание внутрифракционной группы партии «Единая Россия» с участием команды фонда «Защитники Отечества» заявила председатель фонда Анна Цивилева.

По ее словам, благодаря изменениям в Указ президента России, которые внес Владимир Путин и одобрила Госдума РФ, у фонда появились дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов.

«Нам удалось решить очень много вопросов, касающихся помощи ветеранам СВО и их семьям. Но, к сожалению, ряд проблем не решить без изменений законодательства, поддержки правительства, отдельных министерств и ведомств. Например, сейчас мы обсуждаем с Минздравом России необходимость проведения для героев углубленной комплексной диспансеризации», — отметила Цивилева.

Она считает, что это нужно делать в каждом регионе ежегодно в течение трех лет после демобилизации.

«Нам важно выявить на ранней стадии возможные последствия для здоровья наших бойцов. Таких задач много, надеюсь вместе мы преодолеем все сложности», — добавила глава фонда.

Также на заседании обсудили работу фонда «Защитники Отечества», оказание медицинской и психологической помощи ветеранам СВО и членам их семей и адаптацию жилых помещений героев с инвалидностью.

По мнению депутата Госдумы РФ Адальби Шхагошева, на сегодняшний день фонд является самая эффективной и отзывчивой организация, которая взаимодействует с героями спецоперации и членами семей погибших бойцов.

«Сегодня мы не только услышали очень подробный отчет о работе фонда, обсудили с Анной Цивилевой наиболее острые проблемы, с которыми сталкивается фонд и ветераны СВО в регионах, но и наметили дальнейшие шаги по взаимодействию фонда с депутатами фракции, договорились о совместно законотворческой работе, проведении выездных мероприятий», — отметил он.

Депутат считает, что только такое тесное сотрудничество принесет максимально эффективные результаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами