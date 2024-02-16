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Несколько россиян остаются в числе заложников ХАМАС в Газе

Богданов: еще трое граждан России остаются в числе заложников ХАМАС в Газе

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Dylan Martinez/Reuters

Трое россиян остаются в числе заложников в Газе, российская сторона контактирует со всеми сторонами по вопросу освобождения всех удерживаемых лиц. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Богданов.

«Недавно был разговор с заместителем председателя политбюро ХАМАС господином Мусой Абу Марзуком, с израильскими коллегами, с послом здесь. В наших списках, переданных израильтянам и хамасовцам, трое российских граждан, мы пытаемся помочь всем. Есть прямые обращения ряда стран по поводу того, чтобы мы использовали свои уникальные возможности для освобождения и их граждан. Что мы и делаем и будем делать впредь», — сказал он.

До этого сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявлял, что лучшим шансом к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.

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