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«Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша правда» передали спецтехнику бойцам группировки «Центр»

Участники СВО в ЛНР получили комплексы подавления дронов

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Единая Россия

«Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша правда» передали бойцам группировки «Центр» системы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что спецтехнику доставили руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

Как уточнил Сидякик, радиоэлектронные комплексы подавления дронов «Волнорез», переданные бойцам, полностью подавляет частоты, на которых летает противник.

«Устройство можно установить на любой танк, на любую технику, что позволит защищаться от дронов», — добавил он.

В свою очередь, Амелин подчеркнул, что в современной войне такие системы радиоэлектронной борьбы являются стратегически важным оружием. По его мнению, оборудование позволит бойцам группировки «Центр» иметь технологичное превосходство перед противником на сложнейшем направлении фронта.

«Каждый день наши военные давят врага, метр за метром продвигаются вперед. Переданное оборудование необходимо солдатам как воздух», — отметил он.

Напомним, с апреля 2023 года «Единая Россия» вместе с фондом «Наша правда» передают на фронт технику и оборудование: коптеры различных видов, приборы ночного видения, прицелы, транспортные средства, дополнительную экипировку и спецоборудование.

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