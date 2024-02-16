Гладков назвал число пострадавших при обстреле Белгорода

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород пострадали 19 местных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

По его словам, вечером 15 февраля один человек, получивший ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. В итоге количество пострадавших увеличилось до 19 человек.

Чиновник добавил, что четверых раненных (двух взрослых, двух детей) накануне на поезде направили на лечение в Москву.

Непосредственно в белгородских больницах сейчас находятся 10 человек: два человека — в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.