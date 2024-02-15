Стала известна судьба матери погибшего в Белгороде младенца

Мать четырехмесячного ребенка, который погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по российскому Белгороду, не получила ранений. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в момент, когда по городу был нанесен удар, женщина с ребенком в коляске гуляла на территории местной школы. В девочку попал осколок снаряда.

Отмечается, что в настоящее время с матерью ребенка работают психологи.

Утром 15 февраля ВСУ ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находился продуктовый магазин «Магнит» и аптека. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

Министерство обороны России сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить по Белгороду сербскими ракетами.