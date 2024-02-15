Россиянам запретят сдавать один тип квартир

В России захотели запретить сдавать квартиры без приборов учета. Поправку с этой нормой 15 февраля планирует принять профильный комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

В поправке ко второму чтению законопроекта отмечается, что собственник имеет право сдавать жилое помещение по договору найма, в том числе краткосрочного, но ему необходимо соблюдать права и интересы соседей, а также правила пользования жилыми помещениями, содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соблюдать требования энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета. Имеется в виду элекро-, газо-, водо- и теплоснабжение.

До этого в Госдуме предупредили о последствиях отказа от поверки счетчика. Первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявлял, что если жилец вовремя не сделал поверку счетчика, ресурсоснабжающая организация (РСО) начнет начислять плату на коммунальные услуги по тарифу.

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