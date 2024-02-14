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Задержанный за безбилетный проезд мужчина попытался украсть у полицейских наручники

В Германии безбилетник украл у полицейского наручники и был задержан

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

В Мюнхене пассажир оказался в метро без билета, был задержан и попытался украсть у полицейских наручники. Об этом сообщает Bild.

Инспекторы задержали 35-летнего пассажира, который не купил билет и попался контролерам в вагоне метро. Он пытался скрыться и ранил проверяющих и другого пассажира, но все же был остановлен.

На место прибыли полицейские, которые обнаружили у мужчины небольшое количество пасты с каннабидиолом. После проверки правоохранители решили отпустить нарушителя, но тот сразу же совершил кражу. Мужчина решил забрать с собой на память наручники, но был замечен и устроил потасовку с полицейским при повторном задержании.

На этот раз злоумышленника оставили под стражей и обвинили в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и хранении наркотиков.

Ранее москвичу, который хотел открыть наручники зубочисткой на спор, понадобилась помощь спасателей.

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