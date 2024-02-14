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Из Турции в Россию депортировали разыскиваемого россиянина

В Россию из Турции депортирован россиянин, находившийся в розыске Интерпола

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Edgar Su/Reuters

Из Турции в Россию в результате комплекса оперативных мероприятий был депортирован Денис Казагашев, подозреваемый в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД-Медиа.

«Задержанному вменяется 18 эпизодов мошенничества при получении выплат, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Казагашев с сообщниками с 2020 по 2021 год предоставляли юридическим лицам и в отделение Пенсионного фонда РФ в Хакасии фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, а также договоры займа. Таким образом, они незаконно получали государственные выплаты.

Причинен ущерб на общую сумму более 7,5 млн рублей.

До этого стало известно, что гражданина РФ Джамиля Темирханова, обвиняемого в хищении более 47 млн рублей при строительстве многоквартирного дома в Республике Дагестан, экстрадировали в родную страну из Бахрейна.

Ранее США выдали РФ мужчину, обвиняемого в эксплуатации несовершеннолетних.

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