Из Турции в Россию депортировали разыскиваемого россиянина

Из Турции в Россию в результате комплекса оперативных мероприятий был депортирован Денис Казагашев, подозреваемый в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД-Медиа.

«Задержанному вменяется 18 эпизодов мошенничества при получении выплат, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Казагашев с сообщниками с 2020 по 2021 год предоставляли юридическим лицам и в отделение Пенсионного фонда РФ в Хакасии фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, а также договоры займа. Таким образом, они незаконно получали государственные выплаты.

Причинен ущерб на общую сумму более 7,5 млн рублей.

До этого стало известно, что гражданина РФ Джамиля Темирханова, обвиняемого в хищении более 47 млн рублей при строительстве многоквартирного дома в Республике Дагестан, экстрадировали в родную страну из Бахрейна.

Ранее США выдали РФ мужчину, обвиняемого в эксплуатации несовершеннолетних.