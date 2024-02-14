Названы идеальные продукты для романтического ужина

Для удачного романтического ужина важно правильно выбрать продукты. лучше всего подойдут афродизиаки и ингредиенты, повышающие уровень гормонов радости. Для женщин это – красное вино, клубника и шоколад рассказала диетолог Маргарита Королева. Для мужчин таким ингредиентом является мясо, но в небольшом количестве, заявила она в беседе с НСН.

«Также подойдет шоколад, вино и специи. В составе подобной пищи есть компоненты, которые повышают уровень серотонина, дофамина и способствуют тому, чтобы сохранять настроение влюбленности, желания», — заявила Королева.

Она порекомендовала также не переедать во время свидания и отказаться от крепкого алкоголя. Как пояснила эксперт, от избытка мяса на фоне длительной переваривающей способности ЖКТ желание продолжать романтический вечер может пропасть, а алкоголь провоцирует быструю смену настроения.

Напомним, ученые выяснили, что чаще люди предпочитают оставаться одинокими из-за негативного опыта романтических отношений в прошлом. Причем этот эффект одинаков для обоих полов.

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