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В Москве суд вынес приговор экс-директору «Совкомфлота» Скарге

В Москве суд вынес заочный приговор бывшему гендиректору «Совкомфлота» Скарге

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Depositphotos

Столичный суд заочно вынес приговор бывшему директору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. Об этом говорится на сайте столичных судов общей юрисдикции.

По данным органа, Дорогомиловский районный суд города Москвы признал Скаргу виновным по статье «Злоупотребление полномочиями». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штраф в 3 млн руб. Никитина признали виновным в «Злоупотреблении полномочиями», а также в «Легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и штраф в 5 млн руб.

«Срок отбывания наказания Скарге и Никитину исчисляется со дня фактического задержания, либо с момента передачи их правоохранительным органам РФ», – говорится в сообщении.

По данным суда, фигуранты похитили средства у дочерней компании государственной корпорации морского судна-газовоза. Ущерб оценивается в 1,5 млрд руб., из которых обвиняемый Никитин успел легализовать 900 млн руб.

До этого Дмитрий Скарга, проживающий за границей, получил два заочных приговора в России.

Ранее суд Амстердама приговорил полузащитника «Спартака» Промеса к шести годам тюрьмы.

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