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Лавров предложил лишить иностранные учреждения статуса работодателя

Лавров: нужно законодательно лишить загранпредставителей статуса работодателя

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России необходимо законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ,сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что нужно законодательно лишить иностранных загранпредставителей права выполнять функции работодателей», – сказал глава дипломатического ведомства в ходе правительственного часа в Госдуме.

Таким образом Лавров прокомментировал предложение депутата ЛДПР Андрея Лугового о возобновлении практики приема на работу в иностранные диппредставительства через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

Лавров также отметил, что Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Кроме того, в своем выступлении министр пообещал, что Россия останется в G20, чтобы не допустить украинизации организации.

Днем ранее глава российского МИД Сергей Лавров сделал заявление о серьезных угрозах безопасности для России.

Ранее Лавров подверг критике предложение Швейцарии о посредничестве по украинскому вопросу..

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