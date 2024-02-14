Лавров предложил лишить иностранные учреждения статуса работодателя

В России необходимо законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ,сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что нужно законодательно лишить иностранных загранпредставителей права выполнять функции работодателей», – сказал глава дипломатического ведомства в ходе правительственного часа в Госдуме.

Таким образом Лавров прокомментировал предложение депутата ЛДПР Андрея Лугового о возобновлении практики приема на работу в иностранные диппредставительства через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

Лавров также отметил, что Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Кроме того, в своем выступлении министр пообещал, что Россия останется в G20, чтобы не допустить украинизации организации.

Днем ранее глава российского МИД Сергей Лавров сделал заявление о серьезных угрозах безопасности для России.

Ранее Лавров подверг критике предложение Швейцарии о посредничестве по украинскому вопросу..