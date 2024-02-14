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Депутат объяснил, почему регионам дали право закрывать «наливайки» и пивные

Депутат Гусев: регионы лучше знают, какие «наливайки» мешают людям

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Власти регионов вправе самостоятельно принимать решение о закрытии тех или иных питейных заведений, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Депутаты, по его словам, будут эту работу контролировать и при необходимости принимать дополнительные меры.

«Регионам дали право принимать такие решения, потому что это их, прежде всего, касается, и они там, на земле, лучше знают, где закрывать, а где нет, чтобы это не мешало людям и прекращало спаивать население», — заявил парламентарий в беседе с телеканалом «360».

Принимаемые меры не ограничатся закрытием точек по продаже алкоголя в жилых домах – отдельные решения, по словам депутата, обсуждаются с отраслевыми ассоциациями. В качестве примера Гусев привел регулирование пива в розлив навынос.

«Все пивные ассоциации поддержали, заявили, что это нужно для того, чтобы не лилось контрафактное пиво в этих самых наливайках», — подчеркнул депутат, пообещав, что комитет ГД по контролю будет мониторить ситуацию.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с так называемыми «наливайками». Российские регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Ранее в популярной сети российских магазинов приостановили продажу алкоголя.

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