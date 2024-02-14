Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ДНР начата проверка из-за выброшенной на свалку гуманитарной помощи

Власти ДНР начали проверку из-за выброшенной на свалку гуманитарной помощи

close
100%
Unsplash

В ДНР началась проверка по факту обнаружения на свалке военных курток, носилок и медикаментов с истекшим сроком годности. Об этом со ссылкой на аппарат правительства республики сообщает информационное агентство РБК.

22 января на полигоне в городе Амвросиевка, примерно в 70 км от Донецка, появилась свалка с гуманитарной помощью. Об этом рассказал волонтер Александр Закутный. На свалку были выброшены носилки, медицинские халаты, лекарства, куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей для военных.

На следующий день эту информацию подтвердила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, о происшедшем были уведомлены правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) собрал 19 288 тонн гуманитарной помощи и помог восстановить 89 объектов в новых регионах.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами