В ДНР начата проверка из-за выброшенной на свалку гуманитарной помощи

В ДНР началась проверка по факту обнаружения на свалке военных курток, носилок и медикаментов с истекшим сроком годности. Об этом со ссылкой на аппарат правительства республики сообщает информационное агентство РБК.

22 января на полигоне в городе Амвросиевка, примерно в 70 км от Донецка, появилась свалка с гуманитарной помощью. Об этом рассказал волонтер Александр Закутный. На свалку были выброшены носилки, медицинские халаты, лекарства, куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей для военных.

На следующий день эту информацию подтвердила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, о происшедшем были уведомлены правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) собрал 19 288 тонн гуманитарной помощи и помог восстановить 89 объектов в новых регионах.

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