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Неизвестный отравил стадо коров, добавив мазут в их корм и воду

Ненавистник животных отравил стадо коров на пастбище в Германии

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Depositphotos

В Германии разыскивают ненавистника животных, который пытался отравить коров мазутом. Об этом сообщает Bild.

Стадо паслось в приграничном районе Саксонии, неподалеку от коммуны Краушвиц с населением 4 тыс. человек. На днях владелица местной фермы решила проведать животных и поняла, что лишилась одной коровы. Восемь остальных находились в плохом состоянии. Фермерша немедленно вызвала на место ветеринарного врача и полицейских.

«Быстро выяснилось, что животные были отравлены. Корм и вода имели необычный запах. Вероятно, неизвестные добавили добавили туда печное топливо», — заявил представитель полиции.

Мотивы преступников пока неизвестны. Расследованием занимается управление уголовного розыска.

Ранее неизвестный противник бездомных животных ночами отстреливал уличных собак в Краснодаре.

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