В Анапе спасены 12 человек из пожара в доме

Сотрудники МЧС смогли спасти 12 человек в то время, как тушили пожар на мансарде жилого дома в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Из дома на Объездной улице, где происходит пожар в мансардном помещении, пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасено 12 человек», — говорится в сообщении.

13 февраля в Анапе произошло возгорание мансарды многоэтажного дома на Объездной улице. Информация о пожаре поступила в спасательные службы в 17:44 по московскому времени. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли порядка 70 человек и 22 единицы техники.

До этого сообщалось, что в Москве кот по кличке Кузя спас школьника от начинающегося пожара. Инцидент произошел в одном из домов в Северном Измайлово. Десятилетний мальчик был дома один и делал уроки, когда к нему подбежал кот и стал привлекать его внимание. Кузя привел хозяина в соседнюю комнату, где загорелась люстра. Мальчик вызвал пожарных и связался с матерью, которая проинструктировала сына: женщина велела взять кота, закрыть квартиру и предупредить о случившемся соседей. Возгорание успешно потушили, никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар на заводе МиГ.