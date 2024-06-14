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Вратарь Сафонов не может получить рабочую визу Франции

«РБ Спорт»: Сафонов не может получить рабочую визу Франции

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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не может получить от Франции рабочую визу, необходимую для осуществления перехода в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, задержка с получением визы является последней преградой для перехода игрока в новый клуб.

«Все стороны надеются, что в итоге Матвей получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», — заявил источник.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с французским «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее петербургский «Зенит» готов продать российского бразильца.

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