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Секретарь Совбеза Армении посетит саммит по Украине в Швейцарии

Секретарь СБ Армении Григорян анонсировал свое участие в саммите в Швейцарии

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в первой мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. О своем решении он сообщил в личном аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Григоряна, 15 июня он направится в Швейцарию с рабочим визитом. В частности, представитель Еревана посетит кантон Нидвальден.

«Приму участие в саммите «Формула мира Украины», — подчеркнул секретарь Совета безопасности Армении.

Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии в период с 15 по 16 июня. Мероприятие состоится в городе Бюргенштоке. Изначально в саммите согласились принять участие 93 государства, но впоследствии 15 из них изменили свое решение.

14 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главной целью предстоящей конференции является предъявление Москве ультиматума в виде «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского. Как сказал дипломат, западные державы всеми силами попытаются «затащить» на эту «сходку» страны глобального Юга.

Ранее журналисты выяснили, что КНР начала готовить альтернативу для саммита по Украине в Швейцарии.

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