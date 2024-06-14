В Бразилии указали на отсутствие интереса к миру на саммите в Швейцарии

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не примет участие в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии, поскольку подобные мероприятия без России говорят о том, что их организаторы не заинтересованы в мирном урегулировании. Его слова приводит CNN Brasil.

Он подчеркнул, что Бразилия не буде участвовать в конференции, где представлена лишь одна сторона конфликта.

«Войну ведут два государства, поэтому, если вы хотите добиться мира, вы должны посадить за стол переговоров обе стороны. Но вы приглашаете только одну сторону. <…> На самом деле вы не хотите мира», — заявил да Силва.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главная цель конференции по Украине в Швейцарии, которая начнется 15 июня, – предъявить России ультиматум в виде «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

Ранее на Западе не исключили переговоров с Россией в обход Украины.