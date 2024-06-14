В МИД РФ раскрыли план Запада в отношении России

Запад не отказался от своего первоначального плана по нанесению России стратегического поражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, россияне видят, что замыслы «агрессивного мирового меньшинства» в отношении РФ рухнули. Дипломат выразила уверенность, что так будет и впредь.

«Но при этом точно так же уверена, что своих замыслов относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил», — сказала Захарова.

9 июня она заявляла, что страны Запада строили козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), однако Россия все равно выстраивает отношения с мировым большинством. Захарова добавила, что Россия тем временем продолжает заниматься конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.

До этого представитель МИД РФ отметила, что Запад одержим доминированием, но его мировоззрение никто не разделяет.

Ранее Захарова призвала Запад заплатить по долгам за эксплуатацию Африки.