В Подмосковье медведь пробежался у жилых домов и попал на видео

В подмосковном Дмитрове заметили медведя, который ночью пробежался по дорогам возле жилых домов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Медведь вновь замечен под Дмитровом в СНТ «Плоцкий луг» возле села Костино. Бежал он недалеко от жилых домов», — говорится в публикации.

В начале июня похожего медведя заметили в деревне Никулино. Тогда животное проникло на участок одного из жителей. Медведь осмотрел территорию и после ушел.

До этого в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. Чаще всего медведи выходят из леса в поисках еды, особенно для них привлекательны свалки неподалеку от дачных участков, отметили в администрации города.

Руководитель главного управления по делам ГО, ЧС и ПБ Александр Нестеров призвал местных жителей ответственно относиться к соблюдению правил утилизации пищевых отходов, чтобы снизить риск появления опасных животных на территории Красноярска.

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