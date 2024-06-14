Врачи рассказали, чем вредны протеиновые батончики и коктейли

Чрезмерное увлечение протеиновыми батончиками и коктейлями может повысить риск развития кариеса и ухудшить функцию почек. Об этом изданию Daily Mail рассказали британский стоматолог Рагги Мунджал и уролог Бхаскар Сомани.

Мунджал объяснил, что для улучшения вкусовых качеств сывороточного протеина (основного ингредиента протеиновых батончиков и коктейлей) в продукцию на его основе часто добавляют большое количество сахара. По словам стоматолога, регулярное потребление таких продуктов может повышать риск развития кариеса точно так же, как и ежедневное поедание шоколада.

Многие люди едят протеиновые батончики и пьют коктейли для достижения определенных спортивных результатов и улучшения физической формы. Отмечается, что для сохранения мышц и успешного выполнения упражнений на развитие выносливости человеку нужно потреблять 1,2 до 2 г белка в день, а для увеличения мышечного объема и силы — от 1,6 до 2,8 г. Однако, по мнению уролога Сомани, с белком важно не «переборщить».

Врач объяснил, что избыток белка не усваивается организмом, а расщепляется и выводится в процессе метаболизма. Добавление большего количества белка в рацион увеличивает нагрузку на почки, так как им приходится фильтровать большее количество поступающих веществ. При неправильном питьевом режиме (недостатке жидкости) избыток белка повышает риск образования в почках камней.

«Камни могут закупоривать мочеточники — трубчатые органы, ведущие от почек к мочевому пузырю, приводя к инфекции. При отсутствии лечения непроходимость мочевыводящих путей может вызывать потерю функции почек и даже почечную недостаточность», — заключил доктор.

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