Мужчина заразился бубонной чумой от своей кошки

В Орегоне врачи спасли местного жителя, который заразился бубонной чумой от домашней кошки. Об этом сообщает The Guardian.

В сельском округе Дешут в штате Орегон местный житель заразился опасной болезнью от кота. Американец обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие, медики диагностировали у пострадавшего бубонную чуму.

Пациент не смог объяснить, как подхватил инфекцию, медики обследовали его окружение и взяли анализы у домашней кошки, которая оказалась источником заражения. Американца спасли, местные власти отметили, что это первый случай заражения за последние девять лет.

Бубонная чума — тяжелое инфекционное заболевание, бактерия обычно встречается на мелких животных и на обитающих на них паразитах — блохах. К человеку передается через укус зараженной блохи, при прямом контакте с инфицированными материалами, а также воздушно-капельным путем — от зараженного. При отсутствии лечения может привести к тяжелым последствиям.

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