Россиянин разбил телефон и нос своей девушке из-за ревности к товарищу

В Нальчике 27-летний мужчина разбил нос своей девушке за то, что она была вежлива и смеялась над шутками его товарища. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, девушка приехала в столицу Кабардино-Балкарии за компанию с возлюбленным, который решал в Нальчике рабочие вопросы. Россиянин решил за одно встретиться со старыми знакомыми, и вся компания отправилась в караоке.

Когда пара вернулась после вечеринки домой, мужчина начал с возлюбленной серьезный разговор — ему показалось, что та была слишком вежлива с его друзьями. Ему также не понравилось, что девушка смеялась над шутками товарища.

Россиянка попыталась успокоить его, однако мужчина схватил ее телефон и разбил его о стену, а затем сломал девушке нос. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Ему дали условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

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