В КНДР появится туристическая зона для россиян

В КНДР идет строительство новой туристической зоны площадью 2,8 квадратных километра для приема российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Строящуюся Вонсан-Калымскую туристическую зону посетили российские СМИ, которые освещали первый после четырехлетнего перерыва приезд группы российских туристов в Северную Корею.

Новая туристическая зона включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж и другую инфраструктуру.

«Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов», — сообщили в правительстве Приморья.

До этого сообщалось, что Северная Корея разработала предложения для российских туроператоров, она намерена развивать туристские связи с Приморским краем.

В январе вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявлял, что горнолыжные курорты в России во многом превосходят северокорейские.

Ранее турэксперты объяснили россиянам правила путешествия в Северную Корею.