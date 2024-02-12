В Исландии с дрона сняли, как лава проснувшегося вулкана покрывает снежные поля

В Исландии удалось снять, как лава извергающегося вулкана покрывает снежные поля. Видео было снято с дрона Nation Geographic.

В Исландии было объявлено чрезвычайное положение после того, как лава от извержения вулкана повредила ключевые трубы горячего водоснабжения.

Тысячи людей на полуострове Рейкьянес остались без воды и электричества. Это третье подобное извержение в регионе с декабря.

Аэрофотосъемка показала новую трещину длиной 3 км на поверхности Земли, из-за которой потоки лавы разбрызгиваются высоко в небо.

Голубая лагуна, одна из главных туристических достопримечательностей Исландии, была вынуждена также закрыться из-за потоков лавы.

В департаменте гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии заявили, что пытаются выяснить, как гарантировать горячее водоснабжение более чем 20 000 человек.

Школы останутся закрытыми.

В ночь на 19 декабря также сообщалось, что на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения магнитудой 4,2 началось извержение вулкана. До этого власти объявляли эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за предшествующих землетрясений.

Ранее жительница Сицилии рассказала о грохоте и искрах при извержении вулкана Этна.