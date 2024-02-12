Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Исландии с дрона сняли, как лава проснувшегося вулкана покрывает снежные поля

В Исландии сняли, как лава извергающегося вулкана вытекла на снежные поля

close
100%
Marco Di Marco/AP

В Исландии удалось снять, как лава извергающегося вулкана покрывает снежные поля. Видео было снято с дрона Nation Geographic.

В Исландии было объявлено чрезвычайное положение после того, как лава от извержения вулкана повредила ключевые трубы горячего водоснабжения.

Тысячи людей на полуострове Рейкьянес остались без воды и электричества. Это третье подобное извержение в регионе с декабря.

Аэрофотосъемка показала новую трещину длиной 3 км на поверхности Земли, из-за которой потоки лавы разбрызгиваются высоко в небо.

Голубая лагуна, одна из главных туристических достопримечательностей Исландии, была вынуждена также закрыться из-за потоков лавы.

В департаменте гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии заявили, что пытаются выяснить, как гарантировать горячее водоснабжение более чем 20 000 человек.

Школы останутся закрытыми.

В ночь на 19 декабря также сообщалось, что на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения магнитудой 4,2 началось извержение вулкана. До этого власти объявляли эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за предшествующих землетрясений.

Ранее жительница Сицилии рассказала о грохоте и искрах при извержении вулкана Этна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами