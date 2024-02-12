Стало известно о барическом «бугре» в Москве

На следующей неделе в Москве ожидаются аномально высокие показатели барометров, поэтому стоит быть настороже из-за так называемого барического «бугра». Это предупреждение сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что в пятницу, 16 февраля, атмосферное давление в столице достигнет 769 мм рт. ст., что на 22 единицы превышает норму.

По словам эксперта, такое давление сравнимо с ощущениями при спуске в шахту на глубину свыше 200 м. Синоптик также добавил, что Москве не хватает всего 4 мм рт. ст., чтобы установить новый рекорд дня, установленный в 1984 году.

В своем Telegram-канале синоптик также сообщил о погодных условиях в Москве. В понедельник, 12 февраля, температура поднимется до -1…-3 градусов, но общая погода будет неприятной из-за ледяного дождя и гололедных явлений. Во вторник ожидается небольшой снег и температура -1…-6 градусов. В среду, 14 февраля, ожидается похолодание из-за антициклона.

Днем ожидается солнечная погода без осадков, ночью температура опустится до -11…-16 градусов, а днем поднимется до -7…-12 градусов. Синоптик также уточнил, что аномальное понижение температуры начнется с четверга, когда столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов, а днем будет -10…-15 градусов.

До этого сообщалось, что большую часть России ожидают аномально низкие температуры.

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