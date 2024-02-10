Школьник угрожал расправиться с одноклассниками и пришел в школу с пистолетом

Во Флориде полиция задержала 11-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками школы, мальчик принес в образовательное учреждение пистолет. Об этом сообщает ABC News.

По данным офиса шерифа города Джексонвилл, 11-летний ученик местной школы планировал устроить расправу над одноклассниками. Ребенок принес в образовательное учреждение пистолет и показал его одному из приятелей в школьном автобусе.

При обыске личных вещей в телефоне ученика обнаружили сообщение с угрозами, он намеревался устроить стрельбу. Подростка задержали, ему предъявлено обвинение в попытке покушения и незаконном сокрытии огнестрельного оружия.

Ранее российский школьник принес на занятия нож и ранил одноклассника.