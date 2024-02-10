Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге неизвестный жестоко избил женщину из-за пожара в ее квартире

«78.ru»: в Петербурге неизвестный избил женщину из-за пожара в ее квартире

close
100%
Global Look Press

В Центральном районе Петербурга неизвестный мужчина с кулаками набросился на покупательницу в магазине, пострадавшая получила травму головы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в магазине в Центральном районе Петербурга, к женщине, выбиравшей продукты, подошел мужчина. Незнакомец поинтересовался не в ее ли квартире несколько дней назад произошел пожар, получив утвердительный ответ, злоумышленник начал избивать петербурженку.

Он нанес ей несколько ударов по голове и лицу, таскал за волосы, после чего украл телефон и ключи. Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что в конце января из-за возгорания на кухне в ее квартире произошел пожар, пришлось эвакуировать жителей верхних этажей, никто из них не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени нашли мужчину, напавшего на подростка из-за шапки со звездой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами