В Петербурге неизвестный жестоко избил женщину из-за пожара в ее квартире

В Центральном районе Петербурга неизвестный мужчина с кулаками набросился на покупательницу в магазине, пострадавшая получила травму головы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в магазине в Центральном районе Петербурга, к женщине, выбиравшей продукты, подошел мужчина. Незнакомец поинтересовался не в ее ли квартире несколько дней назад произошел пожар, получив утвердительный ответ, злоумышленник начал избивать петербурженку.

Он нанес ей несколько ударов по голове и лицу, таскал за волосы, после чего украл телефон и ключи. Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что в конце января из-за возгорания на кухне в ее квартире произошел пожар, пришлось эвакуировать жителей верхних этажей, никто из них не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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