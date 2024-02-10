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Стало известно, какая погода ожидает москвичей в День святого Валентина

Вильфанд: 14 февраля москвичей ожидают небольшой мороз и снег

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, какой погода москвичам ожидать на День святого Валентина.

По его словам, 14 февраля в столице температура будет на 2-3°С выше нормы. Так, днем столбике термометра поднимется до -1... -6°С. Также временами возможен снег.

«Во вторник и днем, и ночью будет минус 1 — минус 6 градусов, такой же температурный фон в День святого Валентина, 14 февраля, может быть, ночью только на один градус ниже», — отметил Вильфанд.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидаются ледяные дожди. На деревьях и продовх образуется лед, который изрядно увеличит весовую нагрузку, что может привести к падению деревьев или обрыву линии электропередач.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что от Москвы уже отступил циклон «Ольга», теперь столицу ждут настоящие холода.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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