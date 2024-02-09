Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге экс-супруга не вернувшегося с СВО военного хочет отменить развод

В Екатеринбурге женщина требует отмены развода с не вернувшимся с СВО мужчиной

close
100%
Shutterstock

Жительница Екатеринбурга хочет отменить развод с участником СВО, который не вернулся с передовой. Об этом сообщает Е1.

В беседе с журналистами женщина сообщила, что жила с мужчиной семнадцать лет. Бывшая супруга военного решила «вернуть» брак, чтобы получать выплаты, которые положены вдове.

Как заявила племянница военного, супруги поссорились за четыре года до событий, жена выгнала россиянина с вещами, и он переехал к матери. Участник СВО длительное время настаивал на разводе. Процесс занял много времени, в итоге суд удовлетворил его иск и расторг брак.

Бывшую супругу мужчины это не устраивает. Она планирует добиться отмены развода. При этом россиянка уже подала документы на полагающиеся вдове выплаты.

Ранее невеста участника СВО потратила 800 тысяч с его счета, пока он был на передовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами