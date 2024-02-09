В Екатеринбурге экс-супруга не вернувшегося с СВО военного хочет отменить развод

Жительница Екатеринбурга хочет отменить развод с участником СВО, который не вернулся с передовой. Об этом сообщает Е1.

В беседе с журналистами женщина сообщила, что жила с мужчиной семнадцать лет. Бывшая супруга военного решила «вернуть» брак, чтобы получать выплаты, которые положены вдове.

Как заявила племянница военного, супруги поссорились за четыре года до событий, жена выгнала россиянина с вещами, и он переехал к матери. Участник СВО длительное время настаивал на разводе. Процесс занял много времени, в итоге суд удовлетворил его иск и расторг брак.

Бывшую супругу мужчины это не устраивает. Она планирует добиться отмены развода. При этом россиянка уже подала документы на полагающиеся вдове выплаты.

Ранее невеста участника СВО потратила 800 тысяч с его счета, пока он был на передовой.