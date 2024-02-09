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Рэпер ST выпустил новую песню «Дай ему сил»

Рэпер ST: бойцы СВО тепло восприняли мое выступление

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бойцы Росгвардии в зоне СВО, для которых я недавно выступил, тепло восприняли новую песню «Дай ему сил» и другие композиции, рассказал музыкант ST (Александр Степанов) газете «Известия».

«Та обратная связь, которую я получил, она очень многое значит. Ребятам понравилось, они говорят здорово, что такие песни появляются», — сказал рэпер.

Также ST рассказал, что у него не было сомнений в том, чтобы взять с собой на выступление для бойцов Росгвардии гитариста группы «Звери» Германа Осипова.

«Когда встал вопрос с кем поехать туда, то у меня не было даже других мыслей», — добавил музыкант.

Напомним, 6 февраля музыкант ST исполнил свои песни для бойцов Росгвардии в Луганской народной республике. Также 9 февраля состоялся официальный релиз песни ST «Дай ему сил».

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