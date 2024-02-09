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Названы продукты, которые улучшат работу сердца и сосудов

Диетолог Кабанов: зеленый чай улучшит работу сердца и сосудов

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Зеленый чай может улучшить работу сердца и сосудов, а также будет полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, этот напиток поможет снизить давление, улучшить кровоток и придать бодрость. Еще один полезный продукт — свекла, продолжил эксперт. Она уменьшает уровень холестерина в крови и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Масла в составе чеснока могут улучшить кровоток и нормализовать давление, имбирь — очистить организм и улучшить состояние сосудов, добавил диетолог.

Кабанов также советует исключить из рациона сливочное масло, жирное мясо, кофе и молочные продукты, чтобы обеспечить здоровье сосудов.

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что одним из лучших продуктов, разжижающих кровь, является скумбрия. Эта рыба является рекордсменом по содержанию жирных кислот OMEGA-3 и витамина D. По ее словам, они помогают организму бороться с инфекциями и лишним весом.

Ранее врач рассказала о важности отслеживания показателей кровяного давления.

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