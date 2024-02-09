В Прикамье пожар на газопроводе уничтожил два дома

В Пермском крае в результате пожара в поселке Куеда пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В числе пострадавших оказались двое детей, отметили в ведомстве. Их всех доставили в больницу. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что двое пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.

Также огонь уничтожил жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома, пояснили в МЧС.

Информация о пожаре в поселке Куеда Пермского края поступила 8 февраля в 22:00 (20:00 мск). В результате произошедшего началось факельное горение внутрипромыслового газопровода диаметром 150 мм. Позже огонь перешел на частные жилые дома.

После ликвидации пожара возбудили уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.