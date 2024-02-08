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В России обсуждают изменения в сдаче ЕГЭ по естественным наукам

Вице-премьер Голикова: в РФ обсуждают изменения в ЕГЭ по математике и физике

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России прорабатываются подходы по изменению сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам. Ее слова на заседании Совета по науке и образованию передает ТАСС.

«Вот мы сейчас говорили о физике, математике и других естественных науках, которые являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда», — сказала Голикова.

По ее словам, эти направления сейчас находятся в очень серьезной проработке, включая некоторые подходы к изменению сдачи ЕГЭ. Вице-премьер отметила, что пока не намерена забегать вперед в этом вопросе, поскольку его нюансы сейчас обсуждаются с экспертами.

Голикова отметила, что в высших учебных заведениях РФ наряду с ЕГЭ есть дополнительные испытания, в которых не всегда есть предметы, необходимые для того, чтобы студенты ориентировались именно на те естественные науки и те профессии, которые нужны стране в будущем.

В декабре Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, согласно которому основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля.

До этого в Рособрнадзоре сообщили, что во время проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году школьникам будет запрещено использование калькулятора.

Ранее ректор МГУ Садовничий заявил, что ЕГЭ не повышает качество образования в России.

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