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В Элисте подростки устроили массовую драку на крыльце гимназии

В Калмыкии возбуждено уголовное дело после массовой драки школьников

В Калмыкии массовая драка подростков на крыльце гимназии закончилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

Драка подростков на крыльце Элистинской многопрофильной гимназии произошла 7 февраля и попала на записи камер видеонаблюдения, установленных на крыльце здания. В потасовке участвовали несколько школьников, они били других участников конфликта палками.

Как выяснилось, мальчики начали драку где-то за пределами школы. Потерпевшие решили спрятаться в гимназии, поэтому побежали в поисках убежища в ближайшее образовательное учреждение.

В региональном МВД заявили, что все участники драки не являются учениками гимназии, их личности устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве драка школьников из-за Николая II закончилась для одного из подростков в больнице.

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