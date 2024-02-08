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Россиянин разбил витрину столичного магазина и похитил манекен в зимней куртке

РЕН ТВ: житель Оренбуржья ограбил магазин в Москве, забрав с собой одетый манекен

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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Оренбургской области украл манекен в куртке, разбив витрину магазина на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

На днях гость столицы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, гулял по Нахимовскому проспекту. Проходя мимо магазина одежды, мужчина решил сэкономить на покупке зимних вещей. Он разбил витрину и вытащил на улицу манекен с надетой на него теплой курткой.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 33-летний безработный из Орска. Проводится доследственная проверка.

Ранее вор притворился манекеном и дождался закрытия ТЦ, чтобы поесть и найти новую одежду.

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