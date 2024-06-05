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Ученые узнали, какие голоса мужчин и женщин кажутся самыми привлекательными

SciRep: высокий женский и низкий мужской голоса больше всего нравятся слушателям

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Depositphotos

Канадские ученые из Макмастерского университета определили свойства мужских и женских голосов, влияющих на их привлекательность для слушателя. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда хотела проверить гипотезу, согласно которой голос со средними характеристиками должен казаться наиболее приятным по аналогии с восприятием черт лица. Известно, что самыми красивыми считаются люди с усредненными параметрами внешности, поскольку они проще всего обрабатываются мозгом.

Специалисты провели три теста, чтобы изучить влияние среднестатистического голоса на индивидуальность и привлекательность. В ходе первых двух испытаний добровольцы по семибалльной шкале оценивали свое восприятие слова «Привет», которое произнесли 32 мужчины и 32 женщины. Вопреки ожиданиям, голоса со средними акустическими характеристиками не показались участникам привлекательными.

В третьем исследовании ученые изучили взаимосвязь между вокальной привлекательностью и двумя конкретными акустическими свойствами: основной частотой (высотой звука) и формантными частотами (которые связаны с длиной речевого тракта). Они измерили эти свойства для каждого голоса, использованного в предыдущих тестах. Целью было определить, как эти акустические характеристики влияют на рейтинг привлекательности.

Анализ подтвердил общепризнанные выводы о том, что более низкие мужские голоса и более высокие женские голоса оцениваются как более привлекательные.

Ранее ученые выяснили, у каких людей рождаются самые красивые дети.

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