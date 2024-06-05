Экс-тренер сборной России: белорусские футболисты ничем не удивят

Сборная России без проблем должна побеждать в товарищеском матче Белоруссию. Об этом в комментарии ODDS.ru заявил бывший главный тренер российской национальной команды Борис Игнатьев.

«Я жду только победу сборной России. Фактор чужого поля всегда имеет значение. Но здесь главное — уровень индивидуального мастерства. Думаю, Карпин будет ставить ставку на наших легионеров. Много голов не ожидаю, но их будет достаточно для победы. Голы хочу видеть только со стороны сборной России», — заявил Игнатьев.

Специалист указал на усталость российских футболистов после длительного сезона. Однако, по мнению Игнатьева, они сумеют сыграть в интересах команды. Известный тренер назвал сборную России однозначным фаворитом.

«Сборная Беларуси ничем не сможет нас удивить. Нас нечем удивлять. Если только чрезмерным настроем. Потому что они играют дома и захотят продать товар лицом. Но это не столь огромная сила в игре с нашей сборной», — заключил Игнатьев.

Матч между сборными Белоруссии и России состоится в пятницу, 7 июня, в Минске на Олимпийском стадионе «Динамо». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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