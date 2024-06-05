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На Украине недовольны качеством подготовки летчиков для F-16

Politico: руководство Украины не устраивает численность пилотов F-16

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Vadim Ghirda/AP

Руководство Украины не устраивает численность пилотов военно-воздушных сил, которые проходят подготовку как пилоты истребителей F-16. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву», — сообщает издание.

По словам представителей Киева, в ВВС Украины есть 30 готовых к началу обучения пилотов, однако в Белом доме Киеву ответили, что американские инструкторы не способны принять больше кандидатов, чем уже приняли.

До этого руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае пролетов истребителей F-16 над территорией Украины Вооруженные силы РФ будут их сбивать.

Ранее стало известно, что Бельгия не разрешила Киеву использовать свои F-16 за пределами Украины.

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