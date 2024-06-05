Путин назвал Байдена предсказуемым политиком

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден является политиком старой школы и предсказуемым. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Я уже говорил, все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена так с усмешками, но и увидели в этом какой-то даже скрытый наезд на президента Байдена, но действительно ведь он политик старой школы», — сказал он.

Он добавил, что после выборов в США никаких перемен в общении между странами не произойдет. По его словам, России по большому счету все равно, кто победит на выборах президента в США - Дональд Трамп или Джо Байден.

В марте Путин заявлял журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США и готова работать с любым американским президентом.

Ранее политолог объяснил, почему Байден для России предпочтительнее Трампа.