Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717612470
Размер текста
А
А
А

ТНТ опроверг участие задержанной СК РФ Елены Суликовой в шоу «Битва экстрасенсов»

ТНТ: Суликова-Полынь не имеет отношения к шоу «Битва экстрасенсов»

close
100%
«Империя сильнейших ведьм»

Задержанная по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих Елена Суликова, более известная как Алена Полынь, не имеет никакого отношения к проектам «Шоу экстрасенсов» и «Новая битва экстрасенсов». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«Телеканал ТНТ может подтвердить, что Алена Полынь не участвовала ни в шоу «Битва экстрасенсов», ни в проекте «Новая Битва экстрасенсов», — говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что Суликова-Полынь не проходила отборочные испытания ни в одном из сезонов и не подавала заявку на предварительный кастинг.

5 июня Следственный комитет России предъявил руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета сообщал, что Полынь является участницей телешоу «Битва экстрасенсов».

В доступном в настоящий момент сообщении на сайте СК РФ шоу и телеканал не упоминаются.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви. Суликову задержали в ее подмосковном доме. Предварительно было установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны экстремисты, планировавшие преступления против силовиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами