ТНТ опроверг участие задержанной СК РФ Елены Суликовой в шоу «Битва экстрасенсов»

Задержанная по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих Елена Суликова, более известная как Алена Полынь, не имеет никакого отношения к проектам «Шоу экстрасенсов» и «Новая битва экстрасенсов». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«Телеканал ТНТ может подтвердить, что Алена Полынь не участвовала ни в шоу «Битва экстрасенсов», ни в проекте «Новая Битва экстрасенсов», — говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что Суликова-Полынь не проходила отборочные испытания ни в одном из сезонов и не подавала заявку на предварительный кастинг.

5 июня Следственный комитет России предъявил руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алене Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета сообщал, что Полынь является участницей телешоу «Битва экстрасенсов».

В доступном в настоящий момент сообщении на сайте СК РФ шоу и телеканал не упоминаются.

По данным СК, с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей Русской православной церкви. Суликову задержали в ее подмосковном доме. Предварительно было установлено, что члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны экстремисты, планировавшие преступления против силовиков.