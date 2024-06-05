Лавров заявил, что Запад не хочет мира на Украине

Организаторы конференции по Украине в Швейцарии не хотят мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада, передает РИА Новости.

«Как это сочетается, очень трудно понять — либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции, но если ты за мир, то, наверное, нужно решать проблему с участием всех вовлеченных сторон... Не мира хотят организаторы этой конференции», — заявил он.

5 июня газета Temps сообщила, что швейцарские дипломаты посчитали, что приглашать представителей России на конференцию по Украине бесполезно.

До этого газета Global Times писала, что президент США Джо Байден не уверен в эффективности конференции по Украине в Швейцарии, в которой не будет участвовать Россия.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее в Пекине заявили о поддержке китайской инициативы по Украине десятками стран.