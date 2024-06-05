«Даже счет не помню»: 17-летняя Андреева о победе над Соболенко

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко поблагодарила трибуны за поддержку. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Если честно, сейчас даже счет не помню. Старалась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Перед матчем очень нервничала, знала, что трибуны будут за нее. Но вы меня удивили, ребята, что и меня тоже поддерживали. Я этого не ожидала!» — сказала Андреева.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. По ходу поединка Соболенко чувствовала недомогание, она жаловалась на боли в животе.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева, которая занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет с 15-й ракеткой мира, итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Даниил Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше.