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На Украине после взрыва возник пожар на инфраструктурном объекте

В Винницкой области Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры

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Wikimedia Commons

После взрыва зафиксировали возгорание на объекте инфраструктуры в Винницкой области в центре Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале.

«Произошел пожар на одном из инфраструктурных объектов», — отметил он.

Борзов уточнил, что огонь удалось локализовать, ликвидация возгорания завершается. По его словам, при происшествии никто не пострадал. Глава военной администрации региона обратил внимание, что причиной пожара стали обломки сбитых беспилотников.

Утром в четверг, 8 февраля, в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Минувшей ночью в Одессе произошли мощные взрывы.

Накануне сирены включались на всей территории Украины, а также на территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

Ранее стало известно, что спикер парламента Болгарии провел три часа в киевском бомбоубежище.

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