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В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори в РФ

Роспотребнадзор оценил текущую ситуацию с корью в России как спокойную

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Ситуация в России по кори спокойная, в прошлом году удалось справиться с распространением болезни, сейчас фиксируются лишь единичные случаи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в России фиксируются единичные случаи кори. Чаще всего это непривитые граждане.

Кроме этого, в пресс-службе пояснили, что подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, и это произошло в 2023 году, на что накладывается прошедшая волна коронавируса.

«В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

6 февраля в Российском университете дружбы народов (РУДН) и Российском Государственном Университете (РГУ) им. Косыгина объявили карантин из-за случаев кори. На следующий день из-за кори студентов Российского технологического университета МИРЭА из кампуса на юго-западе Москвы временно перевели на дистанционное обучение.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по республике Татарстан Марина Патяшина рассказала, как на 100% защититься от кори.

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