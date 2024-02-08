В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори в РФ

Ситуация в России по кори спокойная, в прошлом году удалось справиться с распространением болезни, сейчас фиксируются лишь единичные случаи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в России фиксируются единичные случаи кори. Чаще всего это непривитые граждане.

Кроме этого, в пресс-службе пояснили, что подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, и это произошло в 2023 году, на что накладывается прошедшая волна коронавируса.

«В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

6 февраля в Российском университете дружбы народов (РУДН) и Российском Государственном Университете (РГУ) им. Косыгина объявили карантин из-за случаев кори. На следующий день из-за кори студентов Российского технологического университета МИРЭА из кампуса на юго-западе Москвы временно перевели на дистанционное обучение.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по республике Татарстан Марина Патяшина рассказала, как на 100% защититься от кори.