Ученые узнали причину, из-за которой люди не переживут полет на Марс

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона назвали причину, по которой пилотируемые миссии к Марсу пока не представляются возможными. Действие космической радиации необратимо повредит внутренние органы экипажей космических кораблей, считают специалисты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

О проблемах со здоровьем из-за полетов в космос было известно с 1970-х годов. Они включают в себя потерю костной массы, ослабление сердца и зрения, а также образование камней в почках. Многие из этих осложнений возникают из-за воздействия космической радиации, такого как солнечный ветер и галактическое излучение из глубокого космоса. На Земле людей от этого воздействия защищает магнитосфера нашей планеты.

Команда провела ряд экспериментов и анализов, чтобы выяснить, что произойдет с человеком при долгом пребывании вне земного магнитного поля.

Результаты показали, что почки как человека, так и животных «реконструируются» под воздействием условий в космосе, при этом определенные почечные канальцы, ответственные за точную настройку баланса кальция и соли, проявляют признаки сжатия после менее чем месяца пребывания в космосе.

По словам исследователей, вероятной причиной этого является микрогравитация, а не галактические лучи, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли взаимодействие микрогравитации и радиации ускорить или ухудшить эти структурные изменения.

Ранее предполагалось, что основная причина образования камней в почках во время космических полетов связана исключительно с потерей костной массы при микрогравитации, что приводит к накоплению кальция в моче.

Новые результаты показали, что способ переработки солей почками фундаментально изменяется во время космического полета и, вероятно, остается основным фактором образования камней в почках.

Также выяснилось, что в ходе трехлетнего полета к Марсу почки любого человека получат необратимые повреждения и откажут в течение 2,5 лет.

Авторы доклада подчеркнули, что перед планированием путешествий на Марс человечеству предстоит разработать новые методы защиты почек с помощью техники или фармакологических препаратов.

Ранее ученые выяснили, приводят ли полеты в космос к эректильной дисфункции.