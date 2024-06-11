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Крупнейшие экспортеры РФ за месяц увеличили продажи на 13%

ЦБ сообщил о росте продаж 29 крупнейших экспортеров РФ на 13% в мае

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Виталий Аньков/РИА Новости

Центробанк РФ (Банк России) сообщил о росте продаж 29 крупнейших экспортеров РФ на 13% в мае. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков.

«Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в мае 2024 года составили $14,9 млрд, увеличившись на 13% относительно предыдущего месяца. Среднедневные чистые продажи также выросли (на 18%) и составили $743 млн», — говорится в материале.

Сообщается, что рост экспорта (в рублях) стал одним из факторов укрепления рубля к доллару на 3,2% в мае 2024 года наряду с жесткой денежно-кредитной политикой. Отмечается, что россияне приобрели валюту по относительно выгодному курсу на сумму 178,9 млрд рублей в период сезонного повышения спроса на зарубежные денежные единицы перед летними месяцами.

До этого правительство РФ приостановило запрет на экспорт бензина из-за насыщенности рынка.

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