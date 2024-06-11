Мнение народа и властей Германии не совпадают, поэтому выступление президента Украины Владимира Зеленского было бойкотировано в бундестаге. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Депутат подчеркнул, что выборы в Европейский парламент продемонстрировали то, что партию канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают 13% избирателей, и число избирателей, проголосовавших за правых, увеличилось.

По словам Чепы, как будет в данном случае реагировать официальный Берлин, будут ли учитывать мнение всех избирателей, трудно сказать, но ситуация будет меняться в сторону противников политики эскалации и напряженности, проводимых странами НАТО.

11 июня депутаты немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Парламентарии заявили, что не намерены присутствовать на выступлении политика в связи с тем, что он продвигает крайне опасную спираль эскалации и сознательно повышает риск ядерного конфликта.

Ранее Зеленский заговорил на французском языке в полупустом парламенте страны.