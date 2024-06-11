Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили бойкотирование Зеленского в Берлине

Депутат Чепа объяснил бойкотирование Зеленского в ФРГ несовпадением мнений

close
100%
Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Мнение народа и властей Германии не совпадают, поэтому выступление президента Украины Владимира Зеленского было бойкотировано в бундестаге. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Депутат подчеркнул, что выборы в Европейский парламент продемонстрировали то, что партию канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают 13% избирателей, и число избирателей, проголосовавших за правых, увеличилось.

По словам Чепы, как будет в данном случае реагировать официальный Берлин, будут ли учитывать мнение всех избирателей, трудно сказать, но ситуация будет меняться в сторону противников политики эскалации и напряженности, проводимых странами НАТО.

11 июня депутаты немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Парламентарии заявили, что не намерены присутствовать на выступлении политика в связи с тем, что он продвигает крайне опасную спираль эскалации и сознательно повышает риск ядерного конфликта.

Ранее Зеленский заговорил на французском языке в полупустом парламенте страны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами