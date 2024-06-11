Лерчек официально развелась с мужем

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 11 июня прошло заседание по разводу с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).

«Сегодня у нас с Валерией Валерьевной развод. Сегодня последний день, когда мы муж и жена», — отметил блогер.

Чекалин поблагодарил Лерчек за то, что она делала его «счастливым человеком» все эти годы в браке. Он пожелал наилучшего бывшей супруге. Блогер уверен, что их дети будут расти в счастье, заботе и любви.

Чекалин назвал разрушение семьи самым страшным и тяжелым испытанием в его жизни.

«Потому что это душа, это чувства. Это что-то такое непонятное и необъяснимое, от чего тебе плохо. И ты ничего с этим не можешь сделать. Деньги можно пойти заработать, но любовь за деньги не купишь», — поделился бизнесмен.

О разводе Чекалиных стало известно в апреле 2024 года. По данным Shot, Артем Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

Ранее Лерчек объяснила, почему носит кольцо на правой руке после развода.