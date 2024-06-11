Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лерчек официально развелась с мужем

Блогер Артем Чекалин сообщил о разводе с Лерчек

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер и бизнесмен Артем Чекалин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 11 июня прошло заседание по разводу с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек).

«Сегодня у нас с Валерией Валерьевной развод. Сегодня последний день, когда мы муж и жена», — отметил блогер.

Чекалин поблагодарил Лерчек за то, что она делала его «счастливым человеком» все эти годы в браке. Он пожелал наилучшего бывшей супруге. Блогер уверен, что их дети будут расти в счастье, заботе и любви.

Чекалин назвал разрушение семьи самым страшным и тяжелым испытанием в его жизни.

«Потому что это душа, это чувства. Это что-то такое непонятное и необъяснимое, от чего тебе плохо. И ты ничего с этим не можешь сделать. Деньги можно пойти заработать, но любовь за деньги не купишь», — поделился бизнесмен.

О разводе Чекалиных стало известно в апреле 2024 года. По данным Shot, Артем Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

Ранее Лерчек объяснила, почему носит кольцо на правой руке после развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами