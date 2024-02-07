В российском регионе автобус наехал на девочку и протащил ее несколько метров

Под Воронежем водитель автобуса наехал на девочку и протащил ее несколько метров. Об этом сообщает «Мое! Online».

По информации издания, инцидент произошел 1 февраля в Семилуках на улице 25 лет Октября. Водитель автобуса у остановки «Школа» тронулся и, не заметив школьницу, наехал на нее. Транспортное средство протащило девочку по дороге несколько метров.

Водитель рассказал полицейским, что не заметил ребенка, и поэтому покинул место аварии. Мужчину признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей об оставлении места ДТП, и арестовали его на семь суток. Информации о состоянии девочки не поступало.

Ранее россиянка прокатила ребенка за рулем мотоцикла без шлема.